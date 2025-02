Pergolettese multata: il comunicato del club

Dopo la sanzione di tremila euro a causa di alcuni cori razzisti provenienti dal Settore Distinti nella sfida contro il Novara, la Pergolettese ha emesso un comunicato ufficiale. Queste le parole: “La società, venuta a conoscenza di questo fatto increscioso e di maleducazione avvenuto durante e al termine della partita di sabato con il Novara calcio, per delle frasi razziali rivolte verso un giocatore avversario, tiene a precisare che questo comportamento non fa parte dei valori sportivi in cui la società ha sempre creduto e si dissocia dal comportamento di questi pseudo tifosi che arrecano del male all’immagine della società. La società provvederà a inviare scuse ufficiali alla Società Novara Calcio”.

FOTO: Facebook Pergolettese