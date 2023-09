Pergolettese, la nota sulle condizioni di Abbate: “Sta bene, aspetta l’ok dei medici per tornare a casa”

Colto da un improvviso malore durante la gara tra la sua Pergolettese e il Vicenza, il tecnico gialloblu Matteo Abbate è attualmente in ospedale dove attende notizie dai medici dopo i dovuti controlli del caso. Di seguito la nota pubblicata dai lombardi: “L’U.S. Pergolettese ci tiene a informare che mister Matteo Abbate, dopo il mancamento che ha avuto durante la gara di Vicenza e le prime cure negli spogliatoi, è stato accompagnato in ospedale, dove si trova tutt’ora, per essere sottoposto ad una lunga serie di esami per appurare la natura del problema avuto che si protrarranno per qualche ora. Sta bene e aspetta l’ok dei medici per rientrare alla propria abitazione”

Foto: Instagram Pergolettese