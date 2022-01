Pergolettese, altri 5 positivi al Covid. La nota

La Pergolettese comunica che, dall’ultimo controllo del Gruppo Squadra coi tamponi molecolari, sono state accertate 5 positività: 4 nello staff e 1 calciatore. Tutti sono stati immediatamente posti in isolamento nelle proprie abitazioni a disposizione dell’ATS–Val Padana e sono state attivate le procedure previste dal protocollo sanitario. Le sedute di allenamento proseguiranno secondo il programma stabilito, mentre ogni 48 ore saranno effettuati i tamponi di controllo su tutto il gruppo squadra. Con i 2 calciatori in attesa del responso di controllo di fine quarantena, attualmente in totale sono 7 i tesserati positivi: 3 calciatori e 4 dello staff.