Perfetta parità all’intervallo tra Lecce e Udinese: 0-0

La prima frazione di gioco al Via del Mare tra Lecce e Udinese si è chiusa con il punteggio bloccato sullo 0-0. La prima occasione della gara arriva al 9′ con il tiro di Strefezza che sorvola di poco la traversa dopo una deviazione. Al 14′ è ancora il Lecce avanti, stavolta però dalla sinistra, con Di Francesco che riesce a mantenere in campo il pallone e a crossare verso l’area di rigore. Sul pallone prova ad arrivare Blin ma non impatta la sfera che si perde oltre il fondo. Al 27′ arriva il primo tiro in porta dell’Udinese con Ehizibue che raccoglie il suggerimento di Pereyra e calcia di prima intenzione, ma trova l’opposizione di Gallo. Al 40′ ci prova Lovric a sbloccare la gara, ma Falcone vola e chiude la porta al tentativo in girata del centrocampista bianconero. L’ultima occasione della prima frazione di gioco arriva in pieno recupero, ma il tiro di Walace sorvola la traversa. Termina così 0-0 la prima frazione di gioco al Via del Mare.

Foto: Instagram Udinese