Perez: “Il Real Madrid è il club più glorioso. Non è mai difficile convincere i giocatori a venire qui”

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, a margine del Golden Boy, ha così parlato della grandezza del suo club.

Queste le sue parole: “Il Real Madrid è un club in cui tutti vogliono venire. Non c’è mai difficoltà nel convincere qualcuno ad accettare l’offerta del Real Madrid. C’è una grande organizzazione, le strategie sono sempre buone, gli stipendi sono buoni, insomma tutti i grandi campioni vogliono giocare nel Real Madrid. Questo club deve essere sempre una mescola tra giocatori già galactici e giovani del vivaio: prendiamo ad esempio Camavinga, sta sbocciando ed ha una vita davanti a lui. Zidane era già campione e ci ha regalato la Champions. Stiamo allevando molto giovani perché è sempre più difficile acquistare i campioni, le squadre non vogliono cedere. Così abbiamo Vinicius, Rodrygo, Valverde, Militao, Camavinga, Tchouameni: avere così tanti giovani che giocano titolare è difficile, ma il bello è vederli al fianco dei Modric, dei Kroos e di questi campioni. Insieme a quell’ambiente che si crea sul campo ci rende quasi imbattibili”.

Foto: twitter Real