Perez: “Hazard tra i migliori al mondo. Per il Real è il momento di vincere altri trofei”

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa durante la presentazione ufficiale di Eden Hazard: ‘‘Oggi è un giorno di grande gioia per il Real, finalmente arriva un giocatore meraviglioso, sorprendente e talentuoso nel nostro club. La nostra storia si basa su giocatori di straordinaria qualità che hanno costruito le fondamenta della squadra, proprio come Eden. La leggenda deve continuare con i migliori giocatori del mondo, siamo il Real Madrid: è il momento di vincere altri titoli, questo è il nostro Dna. Diamo il benvenuto a uno dei migliori giocatori del mondo: Eden Hazard. Oggi ha compiuto uno dei più grandi sogni della sua vita, il Bernabeu è la sua nuova casa e qui potrà perseguire i suoi sogni e dare sfogo alla sua creatività. Oggi è un grande giorno e benvenuto nella tua nuova casa”, ha concluso Florentino Perez.

Foto: Twitter ufficiale Real