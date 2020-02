Perez: “Esordio da titolare da sogno, voglio aiutare la Roma. Serie A più fisica rispetto alla Liga”

Carles Perez, fantasista della Roma a segno alla prima da titolare contro il Gent, è stato intervistato da Roma TV: “Una serata speciale, non potevo sognare un esordio migliore. Sono qui per aiutare la squadra a vincere”.

Al ritorno giocherete contro una squadra che non perde mai in casa

“Dovremo completare l’opera e sforzarci al massimo. Abbiamo dato dimostrazione di essere una squadra forte che vuole vincere e che sa usare le proprie armi”.

Come ti trovi in Italia rispetto alla Spagna?

“Il calcio italiano mi è sembrato più fisico rispetto a quello spagnolo. Qui ci sono più palle lunghe, queste 4 partite mi sono servite per ambientarmi, ol tempo aumenterà la mia confidenza”.

Foto: Roma Twitter