Perez confessa: “Via dal Boca Juniors perché sono vegano. Mi dicevano…”

Sebastian Perez, ex calciatore del Boca Juniors e oggi giocatore del Barcelona Guayaquil, ha svelato ai microfoni di ESPN un aneddoto sul suo addio agli xeneizes: “Credo che il mio addio al Boca sia dovuto al fatto che sono vegano. Quando ho iniziato questo percorso, sapevo che sarebbero arrivati colti commenti. Sono diventato vegano quando ero infortunato e mi è servito per recuperare più in fretta, allenarmi di più e sottopormi alle terapie con più energie. Sapevo che sarebbero iniziati i commenti. Iniziavano a dire: ‘È il 5 del Boca, come può essere vegano, deve mangiare l’asado’. Ma per piacere”. Non so se sia stato solo questo il motivo, ma credo che abbia contribuito in maniera importante al mio addio”.

Foto: eluniversal.com.mx