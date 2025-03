Perez: “Con l’Inter sarà un Clasico. Sarà bello e competitivo misurarsi con loro”

Intervenuto ai canali della FIFA, il centrocampista del River Plate, Enzo Perez, ha così parlato del match contro l’Inter in vista del Mondiale per il Club: “Quello sarà un Clasico. Chiudere il girone misurandoci con loro sarà bello e molto competitivo. Ci sarà rivalità da entrambe le parti e la vivremo come tale. Essendo la nostra una squadra così grande, dobbiamo andare il più lontano possibile, rispettando i club che affronteremo. Con l’avanzare della competizione, vedremo fin dove arriveremo”.

Twitter Argentina