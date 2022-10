Pereyra sul rinnovo: “Io sono qua. Se l’Udinese chiama, ci sediamo e parliamo”

Intervistato dai taccuini di SportWeek, il centrocampista dell’Udinese, Roberto Pereyra, ha parlato dei giovani friulani e del suo rinnovo di contratto: “Samardzic ha un grande futuro. Lovric è un cagnaccio che ti azzanna in ogni partitella, si allena fortissimo. Lo dice sempre: ‘Dobbiamo allenarci per come vogliono giocare’. Il rinnovo? Io sono qua. Se la società chiama, ci sediamo e parliamo”.

Foto: Twitter Udinese