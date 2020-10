Pereyra: “Sono emozionato, a Udine mi sento a casa”

Ai microfoni di Sky Sport, il neo acquisto dell’Udinese Roberto Pereyra ha parlato del suo ritorno in maglia bianconera: “Sono emozionato, avevo tante offerte ma ho deciso di tornare qui perché conosco la città e in questo club mi sento come a casa. Ci sono tanti giocatori importanti in squadra e questo crea aspettative nei tifosi e in noi. Ci siamo allenati bene, con l’obbiettivo di afre punti già contro il Parma. Dobbiamo continuare a lavorare così. Sono abituato a fare un po’ di tutto, anche se ultimamente mi sono specializzato di più nel ruolo di mezzala.”

Foto: twitter Udinese