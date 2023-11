Pereyra out per un problema muscolare

Un problema muscolare per Pereyra, ecco spiegato il motivo che ha portato Cioffi a non utilizzarlo per Roma–Udinese in programma tra pochi minuti. Pereyra non andrà neanche in panchina, una perdita importante per i friulani che si affideranno all’estro di Samardzic per dare qualità al centrocampo.

Perdita importante per l’Udinese, vista e considerata l’importanza dell’argentino nei meccanismi della squadra e della leadership in campo.

Foto: Instagram Pereyra