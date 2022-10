Pereyra: “Non c’è feeling tra Allegri e il gruppo. Non c’è un leader. Con me c’erano i vari Pirlo, Buffon, Chiellini, Tevez”

Roberto Pereyra, capitano dell’Udinese, ha parlato a Sportweek, soffermandosi anche sui problemi in casa Juve.

Queste le sue parole: “Da fuori mi sembra che manchi un po’ d’unione, ognuno va per conto suo. Ai miei tempi c’erano leader come Pirlo, Tevez, Buffon e Chiellini. Inoltre non vedo grande feeling tra Allegri e la squadra come invece c’era ai miei tempi”.

