Peretz, il sostituto di Sommer al Bayern: “Mi sembra di essere in una famiglia”

Dopo l’arrivo in nerazzurro di Sommer, il Bayern Monaco ha acquistato dal Maccabi Tel Aviv Daniel Peretz, che avrà il compito di sostituire lo svizzero. In mattinata il portiere israeliano ha parlato così in conferenza stampa: “Mi sembra di essere arrivato in una famiglia, i compagni mi fanno sentire come se fossi a casa mia, mi sento davvero molto a mio agio. Sono molto felice di poter lavorare con Ulreich, Neuer e Rechner. Ci aiuteremo a vicenda… Manuel tra l’altro è il mio modello e riferimento, ieri l’ho incontrato ed è stata una bellissima esperienza. Qui voglio mettermi in mostra ed imparare“.

Foto: Instagram Bayern Monaco