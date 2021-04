Pereiro: “E’ stato un gol alla Recoba, il mio idolo da ragazzo”

Il centrocampista del Cagliari, Gaston Pereiro, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Parma.

Queste le sue parole: “Un gol alla Chino Recoba, è stato il mio idolo da bambino. Ho avuto la possibilità di giocare con lui in nazionale con l’Uruguay e ho imparato tanto da lui, prendendolo come modello. Uso poco il destro, ma oggi serviva per l’assist e l’ho fatto. Ora penso alla partita di mercoledì che sarà importantissima. Dobbiamo festeggiare questa vittoria ma poi pensare subito alla partita con l’Udinese perché mercoledì sarà una gara fondamentale, sperando che questa vittoria faccia cambiare il corso della stagione”.

Foto: Sito Cagliari