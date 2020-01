Pereiro-Cagliari, dall’annuncio del Psv di stamattina agli accordi totali

Gaston Pereiro viaggia spedito verso il Cagliari. Una trattativa che era stata anticipata dai colleghi del sito sardo calciocasteddu.it esattamente il 10 gennaio, nessuna sorpresa, dunque. Il club sardo è uscito allo scoperto per il centrocampista offensivo uruguaiano del Psv, lo stesso club olandese in mattinata aveva confermato l’imminente chiusura dell’operazione con un annuncio sul proprio sito: “Pereiro rimane fuori dall’allenamento in attesa del completamento di un trasferimento”. Ora ci sono tutti gli accordi, presto Pereiro sarà un nuovo rinforzo del Cagliari.

Steven Bergwijn en Gastón Pereiro trainen niet mee vandaag. — PSV (@PSV) January 28, 2020

Foto: Twitter personale Gaston Pereiro