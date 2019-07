Percassi: “Zapata rimane con noi, mi piacerebbe restasse anche Mancini”

A margine della presentazione del ritiro dell’Atalanta, il presidente dei bergamaschi Antonio Percassi ha parlato delle trattative di calciomercato relative alla formazione orobica: “I migliori, Zapata per primo, resteranno all’Atalanta. Vorrei che rimanesse con noi anche Mancini, ma in caso contrario sarà rimpiazzato adeguatamente. Muriel è stato un grandissimo acquisto, per il rinnovo del prestito di Pasalic non abbiamo avuto nessun problema”.

Foto: Twitter Atalanta