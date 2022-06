Percassi: “Vorremmo seguire il modello Monza, la miglior proprietà è quella della famiglia Berlusconi”

L’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, è intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione di Lee Congerton e Tony D’Amico: “La nostra fortuna è stata poter scegliere i dirigenti, loro due sono i migliori, in loro c’è una grande responsabilità che è quella di continuare a far bene. La proprietà avrà e ha grandissima fiducia in loro, è accanto a loro per far si che possano fare il meglio. Ci terrei a ribadire che loro accettano una sfida molto importante, la squadra arriva da anni straordinari.

Il Monza segue il modello Atalanta? Siamo noi che vorremmo seguire il modello Monza, la famiglia Berlusconi ha dimostrato nei fatti di essere la miglior proprietà, hanno conseguito risultati importanti, sono nella storia del calcio italiano e mondiale. Si riferiscono a noi? Sono molto gentili, ma sappiamo che quando da loro c’è un motivo per imparare. Non ho incontrato Galliani oggi, ci vedremo stasera per una cena“.

Foto: Twitter Atalanta