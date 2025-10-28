Percassi: “Voglio bene sia a Carnesecchi che a Juric. Avremmo meritato qualche punto in più”

28/10/2025 | 20:18:31

Luca Percassi ha parlato a Dazn prima della sfida tra Atalanta e Milan: “Carnesecchi e Juric? Voglio molto bene a entrambi e dobbiamo continuare a lavorare, sapendo che siamo appena partita. Ci vogliono pazienza e voglia di migliorare, poi vedremo. Per le occasioni prodotte, avremmo meritato qualche punto in più ma questi sono quelli che abbiamo fatto fino ad oggi. Dobbiamo continuare a migliorare e stasera sarà molto difficile contro un Milan davvero molto forte”.

foto x atalanta