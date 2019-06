Percassi: “Vogliamo andare avanti con Pasalic. Zapata? L’obiettivo è trattenerlo, ma…”

Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi in una intervista ai microfoni di TMW Radio ha parlato di mercato, in particolar modo della questione legata a Mario Pasalic: “Mio figlio Luca si sta interessando della questione. Il ragazzo ha fatto molto bene, ha realizzato otto gol e mi è piaciuto davvero tanto nella parte finale della stagione. Se ci sono le condizioni per fare qualcosa col Chelsea vogliamo andare avanti con lui. Ad oggi il nostro obiettivo è quello di tenere tutti i giocatori più forti e integrarli con altri di qualità, questa è la strategia e la volontà della società. Zapata-Napoli? Di fronte a cifre irrinunciabili ragioneremo, ma il nostro obiettivo è trattenerlo”.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta