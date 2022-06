Percassi: “Usciamo da un anno che può aver deluso, ma abbiamo fatto il sesto miglior risultato della nostra storia”

È tornato a parlare l’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi in occasione della presentazione della partnership con Wuber. Il dirigente della Dea, ha parlato anche della passata stagione, che ha visto la squadra di Gasperini fuori da ogni competizione europea dopo diversi anni. Uno sguardo anche al mercato.

Ecco le sue parole. “Se il confronto lo si fa con la Champions League e col fatto che non ci siamo si rischia di avere un riferimento sbagliato. Magari usciamo da un anno che può aver deluso qualcuno, ma abbiamo fatto il sesto miglior risultato sportivo della nostra storia. Dal 14 agosto ritorniamo con zero punti in classifica, nessuno ci regalerà niente, ma dobbiamo essere contenti di ciò che siamo. Non abbiamo mai promesso risultati sportivi stupefacenti che non sono arrivati. Ci sono squadre più blasonate dell’Atalanta che sono fuori dall’Europa. L’Atalanta è l’Atalanta, non dobbiamo mai perdere di vista chi siamo. Miranchuk? Adesso si entrerà nel vivo delle cose. Il Torino è una squadra molto simile alla nostra, è normale che ci possa essere qualche giocatore che possa interessare. È un mercato un po’ particolare”.

Foto: Twitter Atalanta