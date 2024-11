Percassi: “Teniamo all’Atalanta più che a un figlio. Retegui out? Si giocherà anche con i cambi”

L’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, ha parlato ai microfoni di DAZN. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

“Ci aspetta una partita molto difficile contro la prima della classe, una grande squadra. Sarà una partita complicata, ma ci giocheremo le nostre carte come sempre. Abbiamo sempre cercato di supportare uscite con grandi investimenti, dietro c’è un grande lavoro del mister e dello staff. Siamo contenti, ogni partita è un test. Oggi sarà una grande partita. Come famiglia nasciamo nel settore giovanile, ci teniamo tantissimo. Questa società fa parte della nostra vita, oggi siamo supportati anche della famiglia Pagliuca. Teniamo all’Atalanta più che a un figlio, vogliamo far bene per costruire qualcosa che possa durare negli anni. Retegui in panchina? Le partite durano 90 minuti, si giocherà anche con i cambi. Retegui sta facendo bene, parte dalla panchina e poi vedremo cosa succede”.

Foto: X Atalanta