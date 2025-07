Percassi: “Sulemana? E’ un ragazzo sveglio. Ha già lavorato con Juric e si adatterà presto”

31/07/2025 | 21:10:20

Luca Percassi dirigente dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa nel giorno della presentazione di Kamaldeen Sulemana.

Queste le sue parole in merito: “È un ragazzo giovane ma che ha già avuto varie esperienze europee ed è stata una motivazione in più nella nostra scelta, oltre al fatto che l’anno scorso ha avuto l’opportunità di lavorare con mister Jurić. Ha caratteristiche che vanno bene per la nostra squadra, è un ragazzo molto sveglio e ha dimostrato subito grande voglia di imparare l’italiano. Si troverà molto bene nel nostro ambiente”.

Foto: X Atalanta