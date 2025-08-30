Percassi: “Su Lookman la posizione dell’Atalanta è stata molto chiara, per Musah stiamo parlando con il Milan”

30/08/2025 | 18:28:43

A pochi minuti dalla sfida contro il Parma al Tardini, in programma alle 18:30, Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ai microfoni di DAZN ha parlato delle due situazioni in casa Dea che tengono banco: “Musah è un giocatore del Milan, vedremo nelle prossime ore. Quello che posso dire che si sta parlando con il Milan, adesso però siamo molto concentrati sulla partita. Su Lookman Lalaposizione dell’Atalanta è stata molto chiara, vediamo le prossime ore ma non ci aspettiamo grandi novità”.

