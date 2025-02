Percassi: “Stagione finita per Scalvini e Scamacca. Contenti del mercato”

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni Mediaset prima della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna.

Queste le sue parole, anche sul mercato: “Scamacca e Scalvini verranno operati, è un grandissimo dispiace per noi perché perdiamo per lungo tempo due ragazzi che potevano darci una grossa mano e non se lo meritavano. Torneranno più forti di prima, li aspettiamo anche se sappiamo che li rivedremo a disposizione del mister solo dall’anno prossimo. Siamo molto dispiaciuti, sono due infortuni capitati a ridosso del mercato. Non ci siamo fatti mancare nulla”.

Gli infortuni hanno condizionato il vostro mercato?

“Diciamo che siamo molto contenti dei ragazzi che sono arrivati, non ci aspettavamo di dover intervenire. Nella sfortuna fortunatamente il mercato era aperto e quindi siamo riusciti a intervenire. Per quanto riguarda Maldini è un ragazzo che rientra perfettamente nella filosofia Atalanta e come diciamo sempre se ci sono soluzioni valide siamo pronti a coglierle per mettere a disposizione del mister giocatori utili”.

Tenete molto a vincere questa Coppa Italia?

“Assolutamente sì, ovviamente per la storia dell’Atalanta già raggiungere la finale è un grande obiettivo. Poi si spera sempre di vincerla. Noi abbiamo avuto la sfortuna di raggiungerla tre volte in cinque anni senza riuscire mai ad alzarla, quindi è normale che ci teniamo molto. Ci aspetta però una partita difficile contro un Bologna in salute, sarà una bella partita e vinca il migliore”.

Foto: sito Atalanta