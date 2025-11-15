Percassi: “Speravamo di continuare con Gasperini. Sapevamo che con la sua partenza avremmo avuto difficoltà”

15/11/2025 | 14:30:24

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, è tornato anche sull’addio di mister Gasperini nella lunga intervista concessa oggi a L’Eco di Bergamo. Queste le sue dichiarazioni: “Sapevamo che l’addio di Gasperini avrebbe comportato delle difficoltà a 360 gradi. Con il mister abbiamo parlato per tutto l’ultimo mese del campionato: dal rinnovo a quella che doveva essere la nuova squadra. Pensavamo di andare avanti con lui visti tutti questi anni. Abbiamo constatato che solo il martedì successivo all’ultima gara di campionato, che voleva chiudere qui il ciclo all’Atalanta. Prima tutta faceva presupporre una sua permanenza, poi ci siamo ritrovati a cercare un nuovo tecnico”.

Foto: sito Atalanta