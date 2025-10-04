Percassi: “Siamo in emergenza. Gasperini è cresciuto grazie all’Atalanta. Lookman è un super professionista”

04/10/2025 | 20:26:48

L’ad dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato a Sky Sport: “Quanto può compensare la Champions? A livello di motivazione e carattere l’Atalanta non è mai mancata. Siamo in emergenza, mancano tanti giocatori ma la sosta ci permetterà di recuperarne alcuni. L’Atalanta ogni anno deve saper ripartire, a maggior ragione dopo un cambio epocale per la nostra storia dopo aver avuto un grande allenatore per tanti anni. Gasperini è cresciuto poi grazie anche all’Atalanta. Siamo in grado di ripartire ogni anno”. Le parole a Dazn su Lookman: “Il ragazzo è ripartito benissimo, si sta comportando da super professionista. Siamo orgogliosi che sia dell’Atalanta, poi il mister fa le sue scelte”.

Foto: X Atalanta