Percassi: “Serata speciale. Ce la giocheremo. Futuro di Gasp? Ne parleremo con calma”

Luca Percassi, ad dell‘Atalanta, ha parlato a Dazn prima della gara contro l’Inter.

Queste le sue parole: “L’affetto della gente è qualcosa che ci accompagna da quando esiste l’Atalanta. In questi anni sono state fatte cose straordinarie, ma l’Atalanta a dieci giornate non era mai stata in questa posizione. È giusto vivere una serata come quella di stasera, sarà una grandissima partita, vogliamo godercela fino alla fine. Io e mio papà siamo cresciuti nell’Atalanta, conosciamo tutto del nostro centro sportivo, è molto bello vedere l’affetto, di quanto la gente ci tiene, abbiamo una grande responsabilità, quello di fare il massimo”.

Che gara si aspetta questa sera?

“Stasera sarà una partita straordinaria, giochiamo contro una squadra a mio avviso tra le 3-4 più forti d’Europa, per l’Atalanta sarà un grande test, sarà una partita da Champions League”.

L’abbraccio Lookman-Gasperini?

“Noi siamo una famiglia, all’interno di una famiglia a volte ci sono delle discussioni, ma si va oltre per il bene comune. È stato bellissimo vedere il mister abbracciare un giocatore. I ragazzi vogliono molto bene al progetto dell’Atalanta”.

Il futuro di Gasperini?” È nove anni che siamo col mister, è più di un matrimonio, qualsiasi discorso verrà affrontato con grande calma alla fine dell’anno, sempre per il bene dell’Atalanta sempre ricordando il grande rapporto che abbiamo col mister, che è qualcosa di eccezionale”.

Foto: sito Atalanta