Percassi: “Ringrazio Gasperini, l’Europa League è un traguardo che non avremmo mai potuto immaginare”

Luca Percassi è stato premiato questa sera al Globe Soccer Awards Europe 2024. Dal palco, queste le dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’Atalanta: “Un’altra serata fantastica per l’Atalanta. Voglio cogliere l’opportunità per ringraziare enormemente Gasperini che ha fatto un lavoro fantastico, poi i giocatori, il direttore sportivo D’Amico e mio padre, il vero cuore del club. E infine i tifosi, sono stati fantastici. Vincere questa Coppa è un qualcosa che non avremmo mai potuto immaginare nemmeno nei nostri sogni”.

Foto: Twitter Atalanta