Percassi: “Raspadori è stata un’opportunità. Cessioni? Faremo delle valutazioni”

28/01/2026 | 20:31:17

L’ad dell’Atalanta Luca Percassi ha fatto il punto sul mercato della Dea a Sky: “L’arrivo di Raspadori è stata un’opportunità di mercato che non presupponeva l’uscita di Lookman. Noi siamo contenti che Giacomo abbia scelto l’Atalanta, è un giocatore importante. Stasera torna a essere titolare e deve continuare a far bene. Qualche giocatore purtroppo, anche se magari meritatamente, ha avuto meno spazio. Dopo questa partita parleremo nuovamente con il direttore D’Amico, il mister, faremo delle valutazioni se è il caso davanti a delle offerte importanti”.

