Percassi: “Raggiungere gli ottavi di Champions è difficile, abbiamo dieci giocatori cresciuti nel vivaio. Sono soddisfazioni”

18/03/2026 | 20:50:58

L’ad dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Prime Video: “L’Atalanta stasera gioca con merito un’ottavo di finale che ha conseguito grazie a grandi partite. Raggiungere la Champions è difficile, raggiungere gli ottavi è ancora più difficile, bisogna dare importanza a cosa si è ottenuto. Il Bayern è tra le migliori in Europa. La nostra filosofia non cambia, se siamo bravi a continuare così sarebbe fantastico. Abbiamo dieci giocatori italiani cresciuti nel nostro vivaio, sono soddisfazioni”.

foto x atalanta