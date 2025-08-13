Percassi promette ai tifosi dell’Atalanta: “Possiamo ancora fare cose importanti”

13/08/2025 | 21:25:26

Anche Luca Percassi ha parlato a margine dell’allenamento del tardo pomeriggio dell’Atalanta. I tifosi della Dea hanno intonato il coro “Vinceremo il tricolor” tra i fuochi d’artificio, il presidente dell’Atalanta Antonio li ha subito ringraziati, come riportato dal sito del club bergamasco: “Siete fantastici e fedeli, stateci vicino, assieme possiamo fare delle cose importanti, uniti ad appoggiare la società che vuol fare le cose per bene”. Ha poi preso la parola anche Juric: “Grazie per l’accoglienza, ce la metteremo tutta per fare grandi risultati, la maglia sudata sempre!” Poi è toccato a capitan De Roon, “Abbiamo tanta voglia, il vostro sostegno sarà importante soprattutto nei momenti di difficoltà”.

FOTO: X Atalanta