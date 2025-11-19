Percassi: “Palladino è il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via da Zingonia”

19/11/2025 | 21:15:06

L’ad dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato in conferenza dell’arrivo di Palladino a Bergamo: “Quello che posso garantire è la grande attenzione di Palladino: il primo ad arrivare, l’ultimo ad andare via da Zingonia. Siamo tutti con lui per fare il bene dell’Atalanta: siamo tutti compatti. In primis ci tengo a salutare Ivan Juric, con cui avevo un grande rapporto già ai tempi quando eravamo calciatori. Ho visto che è stato fatto un buon lavoro dal punto di vista fisico”.

