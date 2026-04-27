Percassi: “Palestra? Grazie al Cagliari lo ritroveremo più maturo e migliorato tecnicamente”

27/04/2026 | 18:29:48

Intervistato da DAZN, Luca Percassi ha parlato anche del futuro di Palestra: “Cagliari l’ambiente è ideale, Palestra lo ritroveremo con piacere dal ritiro estivo con miglioramenti tecnici e un bagaglio umano che lo rende un ragazzo d’oro. I risultati che abbiamo conseguito negli anni nascono dal grande lavoro svolto nel tempo. Partiamo con l’obiettivo salvezza, poi andiamo molto oltre e questo ci rende orgogliosi”.

foto x atalanta