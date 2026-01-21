Percassi: “Obiettivo Raspadori centrato. Maldini? Per le cessioni vedremo a fine mese”

21/01/2026 | 20:29:34

L’ad dell’Atalanta, Luca Percassi, ha parlato a Sky prima della sfida in Champions contro l‘Athletic Bilbao.

Queste le sue parole: “Atalanta più di stampo europeo? “Il percorso fatto dall’Atalanta fino ad oggi in Champions è un qualcosa di straordinario, mentre in campionato ogni tanto abbiamo peccato. L’obiettivo è di continuare il percorso di crescita”.

Entrare nelle prime otto sarebbe qualcosa di meraviglioso? “Fino ad ora la classifica è fantastica, ma ogni partita in Champions è complicata. L’Athletic è la terza squadra in Spagna per numero di trofei, sono abituati a competere. L’Atalanta dovrà dare il meglio di sé per muovere la classifica”.

Il futuro di Maldini? “Il nostro obiettivo era cogliere un’opportunità che si è presentata con Raspadori, che seguivamo da tempo e che ci piaceva. Poi, per le uscite, vedremo gli ultimi giorni di mercato cosa può succedere”.

Foto: sito Atalanta