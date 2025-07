Percassi: “Lookman? L’Atalanta decide i tempi e i modi di uscita di un calciatore, nessun altro”

30/07/2025 | 14:09:46

Ademola Lookman potrebbe essere il protagonista della cessione annuale in casa Atalanta. A confermarlo è stato Luca Percassi durante la presentazione di Anahor, che ha parlato della situazione legata all’attaccante nigeriano: “È da un po’ che manifesta il desiderio di andare via, non è un segreto. Nei nostri piani era lui il giocatore da sacrificare quest’anno, perché una cessione a stagione fa parte della nostra filosofia”. Fino a ieri, però, non erano arrivate offerte concrete: “Ci sono stati tanti interessamenti, ma nulla di definito. Poi ieri è arrivata la proposta dell’Inter, con cui abbiamo un ottimo rapporto. Ho incontrato Marotta in Lega, vedremo con serenità nei prossimi giorni”. Percassi ha poi chiarito che ogni decisione sui tempi e le condizioni di uscita spetterà al club bergamasco: “Le tempistiche e i valori li decide solo l’Atalanta”. Infine, un passaggio su Mateo Retegui, altro nome accostato alla partenza: “Non era nei nostri piani cederlo, anche perché è arrivato da poco”.

