Percassi: “Lookman-Inter? Ultima parola all’Atalanta. L’estate scorsa c’erano due condizioni”

04/08/2025 | 14:28:08

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, è tornato sull’argomento Ademola Lookman, prima scelta dell’Inter. “L’anno scorso c’era stata un’offerta di 20 milioni del Paris Saint-Germain e il giocatore ci aveva chiesto di essere ceduto. Avevamo deciso di accontentarlo in questa sessione di calciomercato, ma le condizioni richieste erano due: l’offerta doveva arrivare da una big europea e non avrebbe vestito in Italia una maglia diversa da quella dell’Atalanta. Oggi la situazione è diversa, ma saremo sempre attenti a a valutare sia i tempi di attesa che la valutazione d’uscita dei nostri calciatori. L’ultima parola sulla trattativa spetta all’Atalanta”.

Foto: insta lookman