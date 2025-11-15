Percassi: “L’esonero di Juric e’ stata una scelta molto dolorosa. Palladino? Poteva arrivare già in estate”

15/11/2025 | 11:29:11

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato a L’Eco di Bergamo per commentare l’esonero di Juric e l’avvento in panchina di Palladino. Queste le sue parole: “La decisione di esonerare Juric è stata umanamente molto dolorosa. Parliamo di un professionista molto serio. Palladino poteva arrivare già in estate, abbiamo fatto altre scelte, ma non abbiamo avuto dubbi nel tornare su di lui. E lui ha aspettato l’Atalanta”.

Tornando su Juric: “È una situazione decisamente straordinaria, di cui è responsabile la nostra società. E io, che della società sono l’amministratore delegato, le responsabilità me le prendo tutte”.

Infine, una battuta sulle motivazioni che hanno spinto la società nerazzurra a cambiare tecnico: “Quello che è stato decisivo nella nostra riflessione è stato l’andamento delle ultime partite: Cremona, dove abbiamo avuto avvisaglie che non ci sono piaciute, e poi Udine e soprattutto in casa con il Sassuolo, davanti alla nostra gente. Una prestazione non da Atalanta, della quale ci scusiamo”.

