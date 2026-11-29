Percassi: “Lavoriamo per dare un grande futuro all’Atalanta. Siamo andati oltre le aspettative”

29/11/2026 | 12:17:36

Luca Percassi ha parlato a Bergamo TV: “Papà desiderava vedere un’Atalanta stare in Serie A per almeno 10 anni, e siamo andati oltre ogni aspettativa. Sento la grande responsabilità di guidare l’Atalanta con grande attenzione e cura. Abbiamo tanti progetti in atto, ma la società ha delle basi solide e lavoreremo per dare all’Atalanta un grande futuro. Dublino? Il coronamento di un percorso nella quale si è scritta la storia dell’Atalanta, ma penso sia una vittoria di tutto il mondo Atalanta. Zingonia è cambiata tanto negli anni e sicuramente è un fiore all’occhiello per permettere ai più piccoli di stare e crescere insieme ai grandi”.

foto x atalanta