Percassi: “Juric va ringraziato, non aveva tanti giocatori importanti. La strada è ancora lunga”

04/03/2026 | 21:02:01

Luca Percassi ha parlato ai microfoni Mediaset prima di Lazio-Atalanta: “Ovviamente mercoledì scorso è stata una serata unica, stasera dovremo essere la miglior Atalanta. È il primo tempo di un secondo che poi si vedrà a Bergamo. La stagione? Diciamo che dopo un cambio decennale era normale avere delle difficoltà, nonostante queste posso solo ringraziare Jurić, che non ha avuto tanti giocatori importanti. Palladino ha portato entusiasmo con il suo staff, e la squadra ha risposto bene. Oggi essere qui è qualcosa che ci rende orgogliosi ma siamo nel mezzo del campionato e della Champions dove non puoi pensare di aver raggiunto qualcosa, consapevoli quindi che la strada è ancora molto lunga”.

foto x atalanta