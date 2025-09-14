Percassi: “Juric incarna il nostro spirito. Bisogna avere pazienza. Lookman? Sarà determinante”

14/09/2025 | 14:55:51

Luca Percassi, ad dell’Atalanta, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Lecce.

Queste le sue parole: “Non ho tantissimo da aggiungere rispetto alle parole del mister su Lookman, siamo completamente d’accordo. Sappiamo bene quanto sia un calciatore importante per noi, ma l’Atalanta per rispettare i suoi principi basilari e semplici deve avere calciatori pronti a dare il 100% per la causa. La scelta della non convocazione è dovuta a questo, ora pensiamo al Lecce perché sarà una gara molto difficile. Juric incarna alla perfezione il nostro spirito, per questo motivo lo abbiamo scelto: la nostra gente si attende determinate caratteristiche umane, a prescindere dalle qualità. Andiamo avanti, sapendo di dover essere molto bravi a trascinare tutto il nostro pubblico che ci ha sempre sostenuto, in ogni momento e in ogni partita. Siamo felici di giocare in casa”.

Foto: sito Atalanta