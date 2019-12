Percassi Jr e il 2019 della Dea: “Il 5-0 al Milan dimostrazione di forza schiacciante, Gosens mi ha stupito”

L’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, figlio del presidente Antonio, ha fatto un bilancio dello splendido 2019 vissuto dalla Dea in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: “Il giorno più emozionante quello di Atalanta-Sassuolo a Reggio Emilia, la partita della Champions. L’emozione di un sogno, ma anche i brividi dello svegliarsi da un incubo: Sassuolo in vantaggio ed eravamo settimi, la rimonta e siamo arrivati terzi“.

La partita e il gol più belli

“Sarà che è la più fresca, ma dico il 5-0 al Milan: una sensazione di padronanza del proprio calcio straordinaria. Neanche il 3-0 alla Juve in Coppa Italia era stato una dimostrazione così schiacciante. Il gol più bello? Quello del Papu contro la Dinamo Zagabria: in poche frazioni di secondo un condensato di scelte di qualità. Che era bello si era visto subito, quanto è stato importante lo abbiamo capito dopo”.

La crescita migliore

“Un po’ mi hanno meravigliato tutti, ma dico Gosens e la sua crescita: esplosiva, e però costante. Oggi Robin è un altro giocatore: se devo spiegare cosa sia un salto di qualità, prendo in prestito la sua trasformazione”.

L’idea più riuscita

“Mandare in prestito Kulusevski. Non ci serviva vederlo giocare con continuità per verificare di avere in casa un patrimonio: lo sapevamo già. Ci serviva dargli la possibilità di esprimersi come da noi non avrebbe potuto fare e oggi ci troviamo un giocatore stravalorizzato. E non parlo solo del valore del suo cartellino”.

I meriti di Gasperini

“Ha fatto diventare Gomez un tuttocampista. La libertà che gli ha dato Gasperini di arretrare per andarsi a scegliere le zone dove esprimersi meglio a seconda dei momenti è stata una scelta vincente due volte: ha dato certezze al Papu, le ha tolte a chi deve limitarlo, e spesso non ci riesce”.

Foto: sito Atalanta