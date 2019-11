Percassi: “Ibra all’Atalanta? Noi siamo poveretti. Kulusevski lo cederemo alle nostre condizioni”

Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi non pensa all’arrivo in nerazzurro di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, che ieri ha definitivamente comunicato la separazione dai LA Galaxy, non sbarcherà a Bergamo: “Ibrahimovic è un grandissimo giocatore – ha spiegato il numero uno della dea, presente all’inaugurazione dell’Accademia Mino Favini – ma non possiamo permettercelo. Noi siamo dei poveretti”.

Poi ha precisato: “Non abbiamo le entrate dei grandi club, pur con risultati miracolosi restiamo una realtà provinciale che a certe cifre non può arrivare. Siamo focalizzati sul completamento dello stadio e del Centro Sportivo: servono ancora alcuni milioni, per il Bortolotti ne abbiamo già spesi quattro. Cedere Kulusevski o chiunque altro? A fine campionato si valuta, ma alle nostre condizioni”.

Foto: Atalanta sito ufficiale