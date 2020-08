Percassi: “Ho dormito pochissimo, ma sono felice. I ragazzi sono stati strepitosi”

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ai microfoni del club ufficiale, il giorno dopo ha commentato la gara di Lisbona contro il Psg: “Era inimmaginabile tutto questo e si è visto. Abbiamo fatto una grande partita ma al 90′, con i loro fuoriclasse siamo stati penalizzati. Siamo orgogliosi della prestazione e del risultato. Io ho dormito pochissimo, ma siamo felici per come sono andate le cose. Bergamo? Ho letto tutti i giornali e ne parlano tutti benissimo. Abbiamo rappresentato un popolo che ha sofferto tanto e l’Atalanta in questa occasione ha fatto del bene. Nuova stagione? Ci sono tante cose da fare, abbiamo molti cantieri da aprire e chiudere. Stiamo lavorando anche per migliorare Zingonia e lo stadio. Probabilmente riusciremo a giocare a casa la prossima Champions League. Ai ragazzi dopo la sconfitta ho detto che sono stati strepitosi. Così come a tutto lo staff e a quelli che lavorano per l’Atalanta. Siamo una grandissima famiglia.”

Foto: profilo twitter atalanta