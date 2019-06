Percassi: “Gomez e Ilicic restano al 100%. Zapata? Parleremo con il mister, ma siamo agli inizi”

Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi è intervenuto a Bergamo Tv per rispondere ad alcune domande sulla stagione che verrà e sul calciomercato: “Pavoletti? È un giocatore fortissimo. Ma non so nemmeno se è sul mercato. Petagna ha fatto un grande campionato, siamo solo agli inizi e sono cose da valutare. Sono contentissimo per lui. Non ci sono pentimenti, altrimenti non ne usciamo più. Su Zapata parleremo con il mister, se ci sono valide alternative si può ancora ragionare. Ma sono tutte ipotesi, siamo agli inizi. La cosa importante è che ti chiedono i giocatori, se non te li chiedono è un problema. Gomez e Ilicic? Restano al 100%, sono sotto contratto. Sono giocatori di un’altra età”. Sul difensore Mancini: “È richiesto, ma se facciamo una lista ci sono 9 giocatori che sono richiesti. Non sento nessuno che vuole andare via. Dico semplicemente che dipende dalle proposte economiche. Abbiamo avuto una grande fortuna prendendo un portiere forte, è un grande acquisto. Ha commesso degli errori, ma ha fatto la sua parte”. Su Sportiello e Lazzari: “Se andasse via Berisha, una possibilità c’è. Lazzari? Siamo agli inizi, dobbiamo fare le cose e valutare non solo un giocatore per ruolo. Dobbiamo prendere giocatori a condizioni che l’Atalanta può permettersi”

Foto: Sito Atalanta