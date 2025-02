Percassi: “Errore gravissimo contro il Club Brugge, ci ha creato un grande danno”

In casa Atalanta ancora non scende giù l’episodio relativo al rigore fischiato contro, nella gara con il Club Brugge. La decisione dell’arbitro di assegnare il penalty alla compagine belga, infatti, ha portato alla vittoria di quest’ultima nella partita d’andata dei playoff. A parlarne è stato Luca Percassi, amministratore delegato della Dea, ai microfoni di DAZN: “Quello di Bruges è un gravissimo errore, evidente e confermato da tutti. Ci ha creato un grave danno, è un vero peccato. Abbiamo visto tutti quell’episodio, ma quella cosa si chiude qui. Martedì sarà difficile sperando che quell’episodio non sia chiave per la qualificazione”.

FOTO: Twitter Atalanta