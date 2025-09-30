Percassi: “Ederson e Lookman? Rientri importanti. Scamacca dopo la sosta”

30/09/2025 | 18:33:39

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato a Sky prima della gara contro il Brugge.

Queste le sue parole: “I rientri di Ederson e Lookman? Sì, siamo contenti. Sono due ragazzi di cui sappiamo bene il valore e speriamo di recuperare tutti i giocatori in rosa per mettere a disposizione del mister la squadra completa.”

Gara importante: “Sappiamo che in ogni partita fare punti è difficile ed è importante. Siamo alla seconda partita, è una sfida a cui teniamo, ma conosciamo benissimo il valore dell’avversario. È un club che sa lavorare molto bene, ci saranno delle difficoltà, però le affronteremo nel migliore dei modi e con lo spirito dell’Atalanta.”

Su Scamacca: “Siamo fiduciosi nel suo recupero, ci vuole un po’ di pazienza. Pensiamo che dopo la sosta delle nazionali avremo delle risposte molto positive e importanti per i giocatori, soprattutto per la società e per il mister. Siamo fiduciosi su tutti.”

Sui giovani: “Come dite giustamente, a volte gli infortuni danno opportunità ai ragazzi che sulla carta partono in seconda fila. Però pensiamo di aver messo a disposizione del mister una rosa competitiva. C’è sempre grande soddisfazione a vedere dei ragazzi, anche molto giovani, a cui viene dato spazio. Questa è la nostra filosofia, l’Atalanta è questa e dobbiamo andare avanti su questa strada sperando di sbagliare il meno possibile.”

Foto: sito Atalanta