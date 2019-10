Percassi: “Dove può arrivare l’Atalanta? Speriamo di salvarci”

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha parlato così ai microfoni di Sportitalia dopo la vittoria della Supercoppa Primavera: “Serata fantastica, coronamento per un settore giovanile per noi fondamentale. Complimenti alla Fiorentina per stasera, anche loro stanno facendo un buon lavoro. Il Gewiss Stadium è un’opera d’arte. Nei prossimi due anni rifaremo la parte di stadio che ci manca. Traorè? E’ un sogno che si è realizzato, è un giocatore importante e molto interessante. Prima squadra dove può arrivare? Speriamo di salvarci”.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta