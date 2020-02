Percassi: “Domani la gara più importante nella storia dell’Atalanta. Non mi sembra vero”

Non solo Gasperini e Ilicic, anche Antonio Percassi ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della gara di Champions contro il Valencia. Queste le dichiarazioni del presidente dell’Atalanta: “Non mi sembra vero, è emozionante solo il pensiero di giocare un partita fantastica anche per la nostra tifoseria. Questa è la gara più importante della nostra storia. Queste partite sono quelle in cui l’Atalanta deve imparare e stiamo vedendo che pian piano stiamo migliorando. Faccio un grande in bocca al lupo ai miei calciatori perché è un’esperienza unica che ricorderanno per tutta la vita. Quest’anno abbiamo avuto la forza e la fortuna di non vendere nessuno dei calciatori importanti e si sta notando”, ha chiuso Percassi.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta