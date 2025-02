Percassi: “Dispiace per i tanti infortuni. Ma siamo pronti per una grande gara”. Sull’arbitro…

L’ad dell’Atalanta, Luca Percassi, ha parlato a Sky prima della sfida contro il Brugge per accedere agli ottavi di Champions League.

Queste le sue parole: “Gli infortuni? Purtroppo è un dato di fatto, è un periodo che va così, stiamo perdendo dei giocatori. È un peccato, ma il mister e i ragazzi disponibili faranno una grande partita. Siamo molto orgogliosi di giocarci una partita così importante davanti ai nostri tifosi, ma il rammarico sicuramente c’è”.

Siete tornati sull’episodio del rigore nel pranzo UEFA col Bruges?

“Non ci siamo tornati, anche perché l’episodio è stato talmente eclatante che non andava ulteriormente commentato. Mi auguro che l’arbitro stasera sia all’altezza. Siamo concentrati solo sulla partita di stasera”.

C’è lo stesso spirito dell’Atalanta che affrontò lo Shakhtar nel 2019?

“Quella fu una partita magica, era la prima volta che l’Atalanta disputava la Champions League e passava il turno. Stasera è un’altra partita speciale, credo sia giusta viverla al massimo per non avere rimpianti ma con la giusta attenzione. L’avversario è scomodo, ma ci sono tutti gli elementi per fare una buona gara e vincerla”.

Foto: twitter Atalanta